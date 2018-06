Negli ultimi giorni sono tornate a farsi insistenti riguardo a una trattativa tra il Torino e il Milan per Fabio Borini. Nonostante l'interesse dei granata per il calciatore rossonero ci sia, il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha smentito i contatti con il collega Massimiliano Mirabelli per l'ex giocatore del Liverpool.



"Non abbiamo mai trattato Borini" ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia Petrachi. In questa sessione di calciomercato difficilmente quindi l'ex giocatore di Roma e Liverpool lascerà il Milan per approdare al Torino.