Fabio Borini, ex giocatore del Milan che milita attualmente in Turchia nel Karagümrük di Andrea Pirlo, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com nella quale ha parlato anche dei rossoneri di Pioli: "Con grande onestà devo dire che non mi aspettavo né lo scudetto l’anno scorso, né la semifinale di Champions quest’anno. Hanno fatto un salto in avanti quasi improvviso: di solito i passaggi sono più graduali”.