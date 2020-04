Il Primo Ministro inglese Boris Johnson è fuori dalla terapia intensiva. Il comunicato ufficiale arriva direttamente da Downing Street, che fa sapere inoltre come il premier - che ha avuto la lieta notizia alle 19.14 - sia di ottimo rumore. Johnson è stato così trasferito nel reparto ordinario di malattie polmonari dell'ospedale St Thomas di Londra, per proseguire il suo percorso di riabilitazione.



L'ex sindaco della capitale era risultato positivo a Covid-19 circa due settimane fa e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. Febbre alta e difficoltà respiratorie, non tali da richiedere comunque l'ausilio del ventilatore. Johnson manterrà comunque l'ossigenazione regolare, mentre le sue funzioni continueranno ad essere svolte ad interim dal ministro degli Esteri Baac.



Per uno strano scherzo del destino, si è invece spento dopo 15 giorni di agonia Abdul Mabud Chowdhury, il medico 53enne divenuto famoso per aver rivolto un messaggio diretto al Primo Ministro dalla propria pagina Facebook: "Caro e rispettato primo ministro", scriveva lo scorso 18 marzo, "per favore, faccia arrivare urgentemente mascherine e altro materiale protettivo per metterle a disposizione di ogni operatore della sanità britannica. Si ricordi che siamo lavoratori specializzati ma anche esseri umani che meritano di vivere in buona salute con la propria famiglia. Riceviamo tanto affetto e sostegno dai cittadini e dalle istituzioni, ma questo non basta".