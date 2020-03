Anche Boris Johnson è risultato positivo al coronavirus. Una vera e propria doccia gelata per la Gran Bretagna, a tutti gli effetti in emergenza, come oramai il resto del mondo. Il premier ha contratto il virus ma ha sintomi lievi. Mercoledì era stato in Parlamento. Johnson si è sottoposto al tampone dopo che nelle ultime 24 ore ha cominciato a sentirsi poco bene.



Il pubblico social si è scatenato, vedendo come una sorta di lezione quello che è accaduto al premier che, sino a pochi giorni fa, continuava a tenere conferenze stampa affollate di giornalisti, così come sedute in Parlamento normali. Anche la frase, pronunciata diversi giorni fa da Johnson, ‘Abituatevi a perdere i vostri cari”, è stata più volte sottolineata in queste ore. “Si chiama Karma”, “Nella terminologia religiosa e filosofica indiana, il frutto delle azioni compiute da ogni vivente nel corso della susseguente vita”, “A ogni gregge il suo pastore”, “La vita è una ruota che gira”.



