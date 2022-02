Tornato in Spagna al Getafe dopo l'esperienza alla Roma, Boja Mayoral lancia una frecciata al suo ex allenatore Josè Mourinho: "Mi piaceva fin da subito l'idea di andare nella capitale, sono arrivato con entusiasmo ma sono andato via con un po' di rabbia - ha detto a Radio Marca - meritavo di giocare di più. Sono carico per dimostrare le mie qualità e sperare di conquistare la nazionale".