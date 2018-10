Borja Valero torna a parlare di Champions League: "Chi vincerà la Champions? Ci sono tanti candidati per la vittoria finale. La Juve? Si è rinforzata molto ma spero che non sia lei a vincere. Modric all’Inter? Sarebbe un grandissimo rinforzo per noi se venisse ma non credo che il Real Madrid se lo lasci sfuggire". Queste, le sue parole a Cadena Ser.