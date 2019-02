Borja Valero parla a Sky dopo la vittoria di Vienna: "Dobbiamo tranquillizzarci e allenarci per la prossima. Icardi? Per fortuna c'era subito la partita, non abbiamo pensato ad altro, l'abbiamo vissuta in quel modo sin dall'inizio e abbiamo fatto risultato. Non incassare gol fuori casa e farne uno è importante in una competizione come questa, vedremo che succederà a San Siro. Vedremo cosa succederà domani con Icardi, proveremo a affrontare la situazione in modo normale e tranquillo come si devono affrontare queste cose nello spogliatoio, dove devono restare".