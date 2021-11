Borja Valero, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, ora in Promozione col Centro Storico Lebowski, parla della sua esperienza nei dilettanti a la Gazzetta dello Sport: “Sportivamente non sta andando bene, siamo giù in classifica e io resto sempre un competitivo. Ma a me interessa che si parli del loro progetto di calcio autofinanziato. Come è stato il salto? A volte gli avversari mi chiedono di fare una foto e mi dicono di essere onorati di giocare contro di me ma sono io a essere onorato di giocare contro di loro. In campo poi, arrivano sempre calcioni: le mie caviglie soffrono come fossi ancora in A".