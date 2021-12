Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, parla a Dazn del momento in casa nerazzurra: "​Un segnale importantissimo al campionato: l'Inter c'è, ora si sente in fiducia, i giocatori si sentono forti e in campo si vede. E San Siro è un fattore per questa squadra. Lautaro e i rigori? Voleva calciarlo anche Calhanoglu, ma Lauti l'ha calciato benissimo e va bene così. Con Conte era più chiuso nel suo sistema tattico, con Inzaghi si muove un po' di più ma è cresciuto molto anche in fatto di fiducia. L'anno scorso c'era Lukaku che era al centro del progetto, quest'anno si sente più protagonisti".