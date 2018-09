Ventuno giocatori, ventuno nomi, tra i quali c'è anche quello di Borja Valero. L'Inter ha presentato alla Uefa la lista Champions per gli impegni del girone B con Barcellona, Tottenham e Psv Eindhoven, un elenco che include anche il centrocampista spagnolo, che fino all'ultimo ha rischiato di rimanere fuori. Il club nerazzurro alla fine ha scelto di preferirlo a Gagliardini, ma alla base della decisione non ci sono ragioni tecniche. L'ex Atalanta, così come ​Joao Mario e Dalbert è stato escluso perché 'colpevole' di essere stato pagato troppo, un assist perfetto per Borja, a caccia di una chance per rilanciare le sue quotazioni.



QUANTI DUBBI - Un traguardo difficile da raggiungere perché al momento Borja Valero è fuori dai piani di Spalletti. Lo dicono i numeri e le scelte fatte dall'allenatore passato da Roma e Zenit San Pietroburgo, che non l'ha schierato nemmeno un minuto in questo inizio di stagione. Quiet man, come veniva chiamato da Raul Garrido ai tempi del Submarino Amarillo, non è uno che si demoralizza, lotterà fino alla fine per riprendersi la maglia da titolare, se non avrà possibilità di lasciare il segno a gennaio valuterà la possibilità di cambiare aria.



IL VILLARREAL, POI... - L'Inter, in estate, l'ha messo sulla lista dei partenti, nella speranza di liberarsi di un ingaggio da oltre 4 milioni di euro lordi, ma nessuno si è fatto avanti concretamente. L'unico club che ha chiesto informazioni è stato il Villarreal, il quale però non ha fatto seguire i fatti alle parole. Per il momento Borja Valero, che a inizio 2019 festeggerà 34 anni, non ha mercato e lotta per tornare in auge. Ha quattro mesi di tempo per farlo.