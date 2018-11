Intervistato da DAZN il centrocampista dell'Inter, Borja Valero, ha parlato del proprio presente e futuro in maglia nerazzurra aprendo ad un addio prima della fine della sua carriera.



L'INIZIO DI STAGIONE - "Il mio inizio di campionato è stato un percorso. Ho fatto pochi giorni di preparazione quest’estate, quindi è normale che all’inizio giocassi poco. Piano piano ho trovato più spazio. Ora sto bene".



DODICESIMO TITOLARE - "Sì, si può dire che sono il dodicesimo titolare ma è una questione di squadra, non di titolari. Io aiuto come posso, è bello anche entrare ed essere incisivo dalla panchina".



RUOLO - "Mi piace di più giocare regista perché tocco di più la palla. Però anche sulla trequarti mi trovo bene".

"Da un lato essere nato nel periodo di Xavi e Iniesta mi è stato sconveniente, perché ho giocato poco con la Spagna. Ma dall’altro, è stata una goduria giocare con loro ed essere tifoso di quella squadra lì"."Non so se chiuderò la carriera qui. Ma dopo farei volentieri il golfista più che l’allenatore, anche se non chiudo nessuna porta"."Mio figlio era un po’ arrabbiato quando Ronaldo è andato alla Juve, perché tifa molto il Real Madrid, come me e mia moglie".