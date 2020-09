Via vai sul mercato a centrocampo della Fiorentina. Pronta a riabbracciare lo spagnolo Borja Valero, 35 anni, svincolatosi a parametro zero dall'Inter dopo tre stagioni passate in nerazzurro. Invece in uscita si appresta a lasciare i viola l'italiano Marco Benassi (26 anni ex Inter e Torino), destinato all'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto.