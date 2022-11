L'Italia la sogna da tempo, all'Italia è accostato da anni. Ora la sua testa è tutta sul Mondiale che sta giocando con la sua Croazia, ma Borna Sosa, una volta terminata l'esperienza in Qatar tornerà e mettere la mente sul suo futuro. E sul mercato, perché anche a gennaio ci saranno diverse squadre che proveranno a portarlo via dallo Stoccarda, dove il classe '98 gioca da organi quattro anni e da dove si sente pronto a spiccare, finalmente, il volo.



FUTURO NERAZZURRO? - Tra chi ha pensato più recentemente a lui c'è l'Atalanta, che la scorsa estate fece dei tentativi concreti per regalare a Gian Piero Gasperini un altro esterno di grande corsa e qualità. Una necessità che l'allenatore piemontese ha anche per la prossima finestra di mercato, in cui tornerà a fare il nome del croato ai suoi dirigenti. A Borna Sosa pensa anche l'Inter, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Gosens, proprio verso la Bundesliga. Uno scambio di esterni con la Germania, i nerazzurri milanesi - come quelli bergamaschi - ci provano.