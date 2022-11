È stato un finale di prima parte di stagione burrascoso quello che ha vissuto la Roma, tra la sconfitta nel derby contro la Lazio, qualche altro risultato sotto le aspettative, tanti infortuni e, soprattutto, gli sfoghi di José Mourinho che ha messo nel mirino Karsdorp e non soltanto. La lunga sosta per il Mondiale permetterà allo Special One di fare il punto con la società anche sul mercato, dove arriverà nelle prossime settimane Solbakken, e anche di decidere da quali dei giocatori dell'attuale rosa giallorossa ripartire. Tra questi, Bryan Cristante.



RINNOVO OK - Dopo mesi di trattative, infatti, è arrivato l'accordo definitivo per quanto riguarda il rinnovo di contratto del centrocampista. Firma fino al 2027, quando l'ex Milan e Atalanta avrà 32 anni, la conferma di una fiducia che Cristante si è guadagnato in campo a suon di prestazioni convincenti. Mourinho non rinuncia praticamente mai al classe '95, divenuto uno dei suoi leader in campo, una di quelle certezze da cui ripartire. Anche dopo un qualche settimana ricca di polemiche.