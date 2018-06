Borriello (dirà addio alla Spal) proposto all'Empoli, ma ingaggio fuori portata. I toscani sono su Jablonski (Levski) per la difesa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Spal duella col Brescia per Dickmann (Novara), in difesa può tornare Bonifazi (Torino), alternativa Ely (Alaves).