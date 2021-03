Marco Borriello, intervisto da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Andrea Pirlo e della Juventus: ​"E' vero che quando la Signora chiama è difficile dire di no. Ma io la scorsa estate fossi stato in Pirlo, a inizio carriera, vedendo il grande rinnovamento della squadra avrei fatto un passo indietro, partendo dall'Under 23. Ma è la sua unica "colpa". I cicli finiscono, ma la dirigenza in questi anni si è guadagnata più di qualche bonus".