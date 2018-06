Attraverso le storie di Instagram, Marco Borriello ha pubblicato un video divertente in cui inquadra l’amico Miralem Pjanic, con cui si trova in vacanza a Ibiza. “Questo è il classico esempio di quando si dice ‘ti compro e ti metto a giocare in giardino’. Vai Miralem!”. Il bianconero sembra decisamente sereno nonostante le voci insistenti che lo vogliono del mirino del Barcellona.