Come ha reagito la Borsa alla vittoria della Juve sul Sassuolo?



Dopo la chiusura in rialzo di ieri, il titolo Juventus fa registrare oggi un andamento in ribasso alla chiusura del mercato azionario italiano: -0,50%. Che porta la performance dell'ultimo mese a -8,73%, quella degli ultimi sei mesi a -11,40% e quella dell'ultimo anno a -29,03%.



Tutto questo in una giornata che ha visto l'indice Ftse Mib con un leggero semaforo verde (+0,14%) e lo Spread Btp/Bund in lieve risalita: ora si attesta su quota 112 punti.