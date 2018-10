La Juventus torna a respirare in borsa dopo i forti scossoni delle ultime settimane. Ieri il titolo bianconero ha chiuso in rialzo dopo che i venti giorni successivi all'esplosione del caso Ronaldo avevano visto un brusco brusco calo dei bianconeri a Piazza Affari. Ieri il titolo bianconero ha fatto registrare la migliore performace degli ultimi 20 giorni chiudendo a 1.066 con un + 3,19% rispetto alla quotazione del venerdì precedente. A metà seduta il titolo era salito fino a quota 1,112, segnale che anche gli investitori stanno intravedendo una possibile scappatoia per il caso Ronaldo.