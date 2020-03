Non è stata una giornata positiva per la Borsa italiana. Piazza Affari ha chiuso con il segno negativo: 3.15%. A ribasso anche il titolo Juventus, che chiude con un -4,94%. Un passo indietro rispetto a ieri quando aveva chiuso la giornata in positivo dopo che pochi giorni fa il titolo è stato retroscesso dal Ftse Mib al Mid Cap. A incidere sul momento negativo è stato anche l'effetto coronavirus, che ha bloccato quasi tutta l'economia del Paese e del mondo del calcio. In attesa che tutto torni alla normalità.