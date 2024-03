Borussia batte Bayern all'Allianz Arena dopo 10 anni: Hummels domina Kane, Xabi Alonso vede il Meisterschale

Dieci anni dopo, un'eternità.(era il 12 aprile 2014, in panchina c'era ancora Jurgen Klopp) e soprattutto consegna al Bayer Leverkusen il 90% dello scudetto. Una vittoria che porta il timbro di Karime Julian- autori dei gol che firmano il- ma soprattutto di un, protagonista indiscusso di questo match.E' una serata speciale quella di Monaco per Mats Hummels, che oggi festeggia un traguardo storico a livello di presenze. Scendendo in campo alle 18.30 il difensore tedesco ha infatti fatto segnare la, superando il mediano giallonero Michael Zorc, che tra anni '80 e '90 ne aveva giocati 28. Un traguardo che Hummels ha voluto festeggiare con una prestazione di grandissimo spessore, da vero "König" ("re", in tedesco).. L'Hummels ammirato oggi in Baviera sembra tornato quello dei tempi d'oro, capace di oscurare completamente - con l'aiuto dei mediani - un Jamalcome raramente lo si è visto in questa stagione. Ma non solo, perché lo stesso Harry, capocannoniere indiscusso della Bundes e autore nel match di andata di una straripante tripletta,. Questa volta non c'è stata storia: con Hummels non si passa. Chissà se vedendolo all'opera oggi il ds Sebastian Kehl non abbia pensato che quelvada assolutamente ridiscusso.

E così, vincendo 0-2 sul campo dei bavaresi, il Borussia di Edin Terziccapolista. Grazie alla vittoria ottenuta in rimonta dalla squadra di Xabi Alonso contro l'Hoffenheim nel pomeriggio, il passo falso di Kane e compagni porta a. Il Leverkusen vola in fuga verso la vittoria del Meisterschale, che - a 7 partite dal termine - sembra ormai in tasca., soprattutto considerando che i ragazzi di Xabi Alonso non hanno ancora perso una partita dall'inizio del campionato e sono imbattuti da quasi un anno. Insomma, forse per il Borussia la vittoria di oggi vale una, che l'anno scorso avevano conquistato lo scudetto all'ultima giornata proprio ai danni dei gialloneri. Manca sempre meno, poi il Leverkusen potrà alzare al cielo il trofeo che mai è riuscito a conquistare nel corso della sua storia, interrompendo il dominio del Bayern, ma soprattutto