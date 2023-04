Dirk Hebel, agente di Marco Reus, ha fatto il punto sul capitano del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto il 30 giugno. Nei giorni scorsi si è parlato di un accordo imminente per il rinnovo, a cifre nettamente inferiori rispetto alle attuali. Ma ecco le sue parole a Sky Deutschland:



"Sono molto sorpreso da queste notizie, perché al momento non c'è l'accordo. Siamo in uno scambio produttivo col Borussia Dortmund, i colloqui con Watzke e Kehl sono professionali e rispettosi".