Piove sul bagnato in casa Borussia Dortmund. In occasione dell'ultima partita contro lo Schalke 04, Mario Gotze si è procurato una microfrattura all'avanbraccio e una distensione del legamento del polso. Secondo quanto fa trapelare il club tedesco, non si dovrebbe trattare di un infortunio serio e la sua presenza non sarebbe a rischio per l'importantissima sfida di Champions League contro l'Inter del 5 novembre.