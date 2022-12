Si appresta ad iniziare l'asta per Jude Bellingham, dopo l'eliminazione dell'Inghilterra dai Mondiali. I due club in vantaggio sul giocatore sono il Liverpool (destinazione che piace anche alla famiglia del giocatore) e Real Madrid, ma non va trascurata la posizione del Paris Saint-Germain. I francesi, come riporta El Nacional, sono pronti a andare all-in per il centrocampista del Borussia Dortmund. Tuttavia, nella scelta della sua nuova destinazione Bellingham non terrà in considerazione solo la questione economica: i soldi del PSG potrebbero non bastare.