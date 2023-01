Si rivede Sebastien Haller. L'attaccante del Borussia Dortmund è tornato in campo con la maglia giallonera dopo sei mesi dalla diagnosi di un cancro ai testicoli. Il giocatore è sceso in campo per quindici minuti contro il Fortuna Dusseldorf, in uno spezzone importante in vista della riapertura della Bundesliga tra dieci giorni.