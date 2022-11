Youssoufa Moukoko, giovane attaccante del Borussia Dortmund, è al centro delle voci di mercato. Come riporta Bild, il giocatore non è intenzionato a rinnovare con il club tedesco, con diverse squadre alla porta. Su di lui c'è l'interesse di Liverpool e Manchester United, oltre al Barcellona che aveva già manifestato interesse per il classe 2004 tedesco. Con il contratto in scadenza a giugno 2023, si fa sempre più probabile l'ipotesi di un trasferimento.