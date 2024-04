Rangnick al Bayern, il presidente Hainer conferma: 'Contatti positivi'

17 minuti fa



Ralf Rangnick è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il club tedesco ha già annunciato il divorzio con l'attuale tecnico Thomas Tuchel a fine stagione. Dopo i tentativi andati a vuoto con Xabi Alonso e Julian Nagelsmann (rimasti rispettivamente sulle panchine di Bayer Leverkusen e Germania), ora nel mirino c'è il ct dell'Austria.



La conferma arriva dal presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer: "Stiamo parlando con Ralf Rangnick e la trattativa procede bene", ha dichiarato a Sky Sport Germania dopo il pareggio per 2-2 con il Real Madrid nella semifinale d'andata in Champions League. Si parla di un contratto biennale fino a giugno 2026 con un'opzione per un'ulteriore stagione.