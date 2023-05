Dopo sei stagioni, il centrocampista Mahmoud Dahoud ha deciso di lasciare il Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco classe '96 non rinnoverà il suo contratto col BVB in scadenza a giugno e, quasi certamente, proseguirà la sua carriera in Premier League. Sport 1 rivela che Dahoud s'è già sottoposto a visite mediche a Londra ma non è ancora chiaro per conto di quale club. Newcastle, Leicester e Brighton le società interessate.