Juventus, Chiesa: 'Voglio restare. Ho trattato il rinnovo, ma serve un nuovo incontro...'. Non c'è accordo, il punto

raramente parla del suo futuro a mezzo stampa, ma quando lo fa lascia sempre il segno. Sono settimane importantissime per lui e per lae, conconquistata contro l'Atalanta, l'esterno d'attacco italiano. In ballo, infatti, c'è da tempo una trattativa per il rinnovo delcon la società e lo stesso giocatore, che stanno facendo diverse valutazioni.- Parlando in conferenza stampa Chiesa si è finalmente esposto dicendo la sua e allontanando i rumors di mercato che lo vogliono in contatto con la Roma di De Rossi e diversi club di Premier League. La priorità del classe 1997 è quella di restare a Torino:, non solo fra Giuntoli e Chiesa, ma anche fra il direttore sportivo della Juventus e l'agente del giocatore, è evidente dalle parole dell'attaccante, e la distanza è ancora ampia.delle dichiarazioni perché ricorda molto altre situazioni complicate da sbrogliare perché le priorità delle due parti in causa non coincidono.(insieme a Vlahovic e Bremer una delle più alte), eventualmente, in sede di mercato. Per farlo però spinge anche perChiesa vorrebbe rinnovare, sì anche andando incontro alle esigenze della società, ma vche entro il 2026 arriverà a guadagnare 12 milioni di euro netti.Che sia con un rinnovo, o con un addio forzato, magari post Europeo che Chiesa vuole giocare da protagonista. La certezza anche qui è una sola.che lo perderebbe poi a parametro zero senza guadagnarci nulla.