Emre Can è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Ecco le prime parole dell'ex Juventus, che ha scelto il numero 27:







"Credo che la squadra abbia un grande potenziale e possa vincere qualcosa. Sono convinto di poter essere d'aiuto. Voglio dare un'accelerata, ho sempre avuto simpatia per questo club e non vedo l'ora di giocare di fronte a questi tifosi, speciali".