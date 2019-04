Il Borussia Dortmund è uscito con le ossa rotte dal derby della Ruhr, perso 4-2 in casa contro lo Schalke 04. Il Borussia era andato in vantaggio, ma lo Schalke ha trovato subito il pari con un rigore trasformato da Caligiuri. La dinamica che ha portato al penalty, un tocco col braccio largo di Weigl da meno di mezzo metro su conclusione volante di Embolo, ha mandato su tutte le furie l'allenatore del BVB Lucien Favre: "Chi ha inventato questa regola dovrebbe vergognarsi quando si guarda allo specchio: non ha idea di come funzioni questo sport. Questo è il più grande scandalo calcistico degli ultimi anni!



Vogliamo che i giocatori si taglino le braccia? Ora l'obiettivo è tirare sul braccio degli avversari per ottenere un rigore. Ripeto: è una vergogna per il calcio."