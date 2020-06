Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, parla al termine della partita persa 4-0 con l'Hoffenheim: "Non è stato una buona gara per noi, sembrava che non fossimo in campo e abbiamo fatto troppi regali. Abbiamo giocato male invece di difendere tutti insieme. Ma dimenticheremo questa sconfitta abbastanza velocemente".