La stella del Borussia Dortmund Erling Braut Haaland ha rilasciato un’intervista all’ex calciatore norvegese Jan Age Fjortoft, ora opinionista per Viaplay Fotball, nella quale ha palato del suo futuro. "Il Dortmund dice che resterò al 100%? Ho un contratto col club e sarò rispettoso. La qualificazione in Champions è stata molto importante per me. Voglio giocare la Champions e ho grandi sogni" ha dichiarato l’attaccante classe 2000, che è un obiettivo di tutte le più importanti squadre europee, per questo mercato o il prossimo.