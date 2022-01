Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato a Sky Sports delle sue controverse dichiarazioni sul futuro e di come il club lo pressasse: "Non voglio dire molto a riguardo, ma sentivo che era il momento di dire qualcosa, anche perché in molti stavano parlando. Ora non voglio dire troppo, ho detto quel che ho detto ma ora andiamo avanti".