La nuova sentenza FIFA, che ha imposto il tetto del 10% per gli agenti dalla prossima estate, potrebbe portare Mino Raiola a trasferire Erling Haaland a gennaio dal Borussia Dortmund per non perdere la commissione di 40 milioni, scrive il Daily Express. Sempre secondo il giornale inglese, in pole position sulla punta norvegese classe 2000 ci sarebbe il Manchester City.