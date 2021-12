Mbappé si è promesso al Real Madrid, ma il PSG prova a fargli a cambiare idea offrendogli un aumento d'ingaggio da 12 a 30 milioni di euro netti all'anno più bonus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'alternativa per il club spagnolo può essere l'egiziano Salah del Liverpool.



Il presidente Florentino Perez ha messo gli occhi anche su Haaland del Borussia Dortmund o su Lewandowski del Bayern Monaco, al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto: in caso di fumata nera, l'alternativa per i campioni di Germania è proprio Haaland.