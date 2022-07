Bsr tt le monde je tenais à vs informé que la 1er Étape a été accomplie!

Je tiens à remercié être le @BVB et l’équipe médical qui ont été exceptionnel ac moi. Un grand merci également à tt le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement - bienveillance #step1 pic.twitter.com/jr1G7ILYZI — Sébastien Haller (@HallerSeb) July 21, 2022

La notizia era arrivata all'improvviso e aveva lasciato sotto shock l'intero mondo del calcio.. Ad aggiornare i suoi tifosi è proprio l'attaccante dei tedeschi con- Dal suo letto d'ospedale, l'ex puntaha scritto: "Ciao a tutti, volevo farvi sapere cheVorrei ringraziare il Borussia Dortmund e il team medico, sono stati eccezionali con me. Un grazie di cuore anche a tutto il personale infermieristico dell'ospedale per il supporto e per la benevolenza". Completato dunque il primo step, nei prossimi giorni verranno definiti i prossimi passaggi e si saprà meglio il suo quadro clinico e i tempi di recupero. Intanto i suoi compagni di squadra non hanno mancato di fargli sentire il proprio sostegno con una foto sui social in cui gli rendono omaggio.