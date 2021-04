Nonostante le voci insistenti di mercato su Haaland, il Borussia Dortmund continua ad insistere per una sua permanenza. Il CEO Watzke ha parlato ai microfoni di DAZN della situazione di mercato del norvegese e dell’altro gioiello del club, Sancho.



Su Haaland: “Vogliamo che sia contento di restare con noi e di segnare con convinzione molti gol per il BVB. Non c’è un piano alternativo”.



Su Sancho: “È con noi da più tempo rispetto ad Haaland. Se ci saranno offerte eccezionali ne parleremo con lui e con il suo agente, come sempre”.