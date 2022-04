Il Borussia Dortmund si prepara a una campagna acquisti molto movimentata, con diversi giocatori in partenza come Erling Haaland e Manuel Akanji ma anche tanti nuovi arrivi. Secondo la Bild, il club tedesco investirà parte dei soldi derivanti da queste cessioni per Nico Schlotterbeck, difensore del Friburgo e per Karim Adeyemi, centravanti del Salisburgo.