Il Daily Mirror calcola che per acquistare Erling Haaland dal Borussia Dortmund ci vorrà un esborso economico faraonico di circa 350 milioni di euro. Nel calcolo ci sarebbero i 75 milioni di euro della clausola, la commissioni per l'agente e per il padre infine l'ingaggio del 21enne norvegese che dovrebbe firmare un contratto di circa 6 anni. L'attaccante è un obbiettivo di Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Manchester United.