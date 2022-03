L'attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, continua a mantenere alto l'interesse dei più grandi club europei. Al momento, Manchester City e Real Madrid sono in testa alla corsa per il norvegese, nonostante le palesi intenzioni di Bayern Monaco e Barcellona. Il futuro del 21enne dovrebbe essere deciso nelle prossime settimane, ma - come anticipato dalla stampa spagnola - il fattore emotivo potrebbe sovrastare quello economico. O meglio, quello di suo padre: che giocava nel City.