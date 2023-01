Nonostante le pretendenti per Jude Bellingham siano numerose, il Borussia Dortmund non perde l'ottimismo per il rinnovo del giocatore. Come svelato dalla Bild, dopo il rifiuto della prima offerta per il prolungamento, al centrocampista inglese è stata presentata una proposta di rinnovo fino al 2026 (il contratto attuale scade nel 2025). Le cifre del contratto si aggirano attorno ai 15 milioni annui, che renderebbero Bellingham il giocatore più pagato della storia del club giallonero.