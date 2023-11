Più che in campionato, ilè spalle al muro in: la squadra diè terza nel 'gruppo della morte' e martedì ospiterà la capolista, prima di chiudere la prima fase del torneo con la trasferta a. Battendo i tedeschi, i rossoneri opererebbero il, portandosi dagli attuali 5 punti a 8, tenendo la squadra dia 7.I gialloneri sono stati impegnati oggi nellae si sono rialzati. Reduci infatti da due ko (con Stoccarda e Bayern e dal pari con l'Eintracht),in una gara rocambolesca. Sotto 2-0, la squadra di Dortmund ha rimontato e chiuso sulAlle reti di, hanno rispostogol e assist per luiche ha sigillato il risultato finale. Una prova di forza e di carattere che significaLa vetta con la sorpresa Bayer Leverkusen resta però lontana e dista già 10 punti.Terzic non ha pensato all'appuntamento europeo e ha schierato la formazione migliore a sua disposizione. Titolare - e sempre più centrale nel suo progetto - il bomber, unico riferimento in avanti.ha cominciato dalla panchina ma si è dimostrato mortifero quando entra a gara già avviata. Conferme anche per, ormai utilizzato da mezzala. Prestazione altalenante perche è tornato al gol ma, schierato davanti alla difesa, è parso fuori ruolo tanto da essere stato sostituito all'intervallo. Al momento non risultano infortuni per l'austriaco, le cui condizioni però saranno da valutare. Non ci sarà invece a Milano: l'erede designato diinfatti si è fermato ai box e sarà out per qualche settimana. I gialloneri hanno confermato di essere una squadra con tanti gol in faretra (sono già, più di due ogni 90') ma sono attaccabili come dimostrano le due reti incassate dal Gladbach, squadra che si trova a soli 6 punti dalla zona retrocessione, e leSarà lì che il Milan dovrà insistere per ribaltare le sorti di un girone per grandi firme.