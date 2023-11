Ascolta "Milan: cosa filtra sul colpo Guirassy, l’attaccante da 15 gol in 9 partite in Bundesliga" su Spreaker.

Il Milan non lascia, raddoppia.il club rossonero affiancherà un altro profilo più giovane ma che abbia già una certa abitudine ad arrivare in doppia cifra.Nelle ultime ore al Milan è stato accostato Guirassy, attaccante guineano classe 1996 in forza allo Stoccarda. La scorsa estate il club tedesco lo aveva riscattato dal Rennes per 9 milioni di euro e ha avuto ampiamente ragione: Serhou ha iniziato la stagione con il piede sull’acceleratore. D’altronde i numeri raccolti sono senza senso e hanno messo anche il Milan tra le società che ne monitorano prestazioni, crescita, pregi e difetti: 15 gol e 1 assist in nove. Guirassy si è meritato le attenzioni del Milan anche se non può essere considerato il principale candidato, anzi.