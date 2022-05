Il Borussia Dortmund vuole provare a prendere Paulo Dybala, in uscita a parametro zero dalla Juventus. Come si legge sul Corriere dello Sport, il club tedesco ha proposto al giocatore un contratto da 4,5 milioni netti e un ruolo centrale all'interno della squadra. Sull'argentino, c'è da tempo anche l'interesse dell'Inter, che rimane una delle possibili destinazioni.