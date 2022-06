Il Borussia Dortmund starebbe pensando a Sébastien Haller per rinforzare l'attacco dopo la partenza di Haaland. Lo rivela il Telegraaf, secondo cui la prima offerta dei tedeschi all'Ajax sarebbe di 33 milioni più bonus. Per il 27enne sarebbe un ritorno in Bundesliga dopo l'esperienza all'Eintracht Francoforte.