L'esterno e bandiera del Borussia Dortmund Marco Reus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi contro i Rangers Glasgow, vittoriosi in Germania per 4-2:



"Sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo pressione, ma c'è di peggio. Siamo molto motivati ​​e vogliamo passare il turno. Nella gara di andata abbiamo giocato davvero male. Dobbiamo mostrare un'altra faccia domani".