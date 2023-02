Jude Bellingham si prepara a infiammare la prossima sessione di mercato. Per il centrocampista inglese classe 2003, in estate è sempre più probabile l'addio al Borussia Dortmund. Se fino a poche settimane fa il Real Madrid sembrava in netto vantaggio, secondo il Telegraph sarebbe oggi invece il Manchester City la destinazione più probabile per l'inglese. Restando in Premier, non tramonta l'interesse del Liverpool.