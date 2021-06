Il Borussia Dortmund avrebbe già individuato il sostituto di Jadon Sancho. Secondo il Mirror infatti i tedeschi avrebbero messo nel mirino Donyell Malen, attaccante in forza al PSV. La concorrenza però è tanta, viste anche le buone prestazioni offerte ad Euro2020, e il Liverpool avrebbe già avviato i colloqui con il club olandese per assicurarsi il calciatore. Il BVB però, qualora dovesse chiudersi in tempi brevi la trattativa con il Manchester United per Sancho, oltre alla disponibilità economica per siglare in fretta l'accordo potrebbe garantire al giocatore un ruolo in squadra più importante rispetto ai reds, i quali hanno già in rosa giocatori importanti come Mane, Salah e Diogo Jota. Il costo del cartellino dell'olandese si aggira intorno ai 34 milioni di sterline.