Dentro o fuori. Al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Borussia e il Siviglia. All'andata al Ramon Sanchez Pizjuan,. ​Edin Terzic dovrà fare a meno per infortunio di quattro giocatori presenti all'andata: sono Guerreiro, Sancho, Reyna e Akanji. La buona notizia per Loptegeui è il ritorno tra i convocati del portiere Bono e del difensore Koundé.: Hitz, Morey, Emre Can, Hummels, Schulz; Dahoud, Delaney, Bellingham; Hazard, Haaland, Reus.Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Oscar Rodriguez; Ocampos, En Nesyri, Suso.​